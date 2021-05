‘Angeli in moto’ e associazione nazionale vigili del fuoco accanto ad Aism

Anche quest’anno, in occasione della settimana nazionale e della giornata mondiale della sclerosi multipla, la gardenia torna a colorare l’Italia. A Terni, a dare una mano ad Aism ci pensano gli ‘Aim’, ovvero gli ‘Angeli in moto’ del motoclub dei vigili del fuoco. Quest’ultimi consegneranno direttamente a casa le piantine di gardenia e l’associazione nazionale vigili del fuoco sarà presente all’interno del centro commerciale Cospea. Il 28, 29 e 30 maggio, scegliendo la gardenia, si potrà sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e garantire i servizi per le persone.

