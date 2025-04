di Giovanni Cardarello

Con un gol per tempo, di Tavernelli al 37’ e di Pattarello al 48’, l’Arezzo dell’ex Bucchi batte 2-0 il Perugia e conquista il sentitissimo, anche più che quello con le Fere, Derby dell’Etruria. Ma non solo. Con questo successo gli Amaranto accorciano, e di tanto sul quinto posto occupato dalla Vis Pesaro, e frustrano le ambizioni playoff della squadra di Cangelosi.

Squadra di Cangelosi che ora deve fare la corsa sul Pontedera che affronterà al Renato Curi domenica 27 aprile nell’ultimo turno della Regular Season. La partita, dal punto di vista tattico, è subito molto chiara con Bucchi che torna al 4-3-3 e Cangelosi che si mette a specchio rinunciando alla difesa a tre e determinando in questo modo le principali difficoltà patite dai suoi.

Non è casuale che la rete del vantaggio arrivi su un grossolano errore in costruzione dal basso di Amoran che spalanca un’autostrada a Tavernelli. Così come non è casuale che il gol del 2-0 arrivi da errori di posizionamento ancora di Amoran e di Riccardi che evidentemente con la linea a due faticano oltre il dovuto.

Per il resto poco da aggiungere, il solito attacco abulico del Grifo, con Kanoute che stavolta non può fare miracolo, la buona prova di Broh, Giunti e soprattutto Joselito che in fase di costruzione ci hanno provato e tanto anche se hanno faticato in fase di filtro.

Sul taccuino del cronista oltre ai due gol, da segnalare un grossolano errore di Gemello che poteva costare un gol clamoroso, due punizioni di Pattarello dal limite, Dezi vicino al gol dell’ex una sola conclusione pericolosa del Perugia da parte del Grifo ma in pieno recupero. Davvero troppo poco. Il derby finisce 2-0 per l’Arezzo, una sconfitta amara per il Perugia, una sconfitta che interrompe una bella striscia positiva

Arezzo-Perugia 2-0, il tabellino e le pagelle

Arezzo: Trombini 6; Renzi 6 (86’Montini sv), Gilli 6,5, Chiosa 6,5, Righetti 6; Mawuli 6 (72’ Chierico sv), Guccione 7 (86’Santoro sv), Dezi 7 (79’ Damiani sv); Pattarello 7,5, Ravasio 7, Tavernelli 7,5. Allenatore Cristian Bucchi 7

Perugia: Gemello 5; Mezzoni 5,5, Riccardi 5, Amoran 4,5, Dell’Orco 5,5; Giunti 6 (77’ Torrasi sv), Joselito 6,5, Broh 5,5 (65’ Di Maggio 6); Matos 5 (56’Cisco 5,5), Montevago 5,5 (56’ Seghetti 5,5), Kanoute 5 (78’Marconi sv) Allenatore: Vincenzo Cangelosi 5

Reti: 37′ Tavernelli; 48’ Pattarello

Ammoniti: Riccardi, Mezzoni, Renzi, Mawuli

Espulsi: –

Arbitro: Simone Savini di Aprilia

Assistenti: Michele Fracchiolla di Bari e Davide Fenzi di Treviso.

Quarto uomo: Marco Peletti di Crema