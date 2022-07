Arpal Umbria e Nigeria: partenariato per la formazione professionale

Una delegazione del governo della Nigeria venerdì mattina è stata ricevuta dal responsabile del Centro di formazione professionale di Terni Massimo Mansueti. L’obiettivo è quello di arrivare ad una convenzione tra Arpal Umbria e il dipartimento ministeriale della Nigeria per le materie prime e la formazione professionale dei giovani. Erano presenti all’incontro il consigliere regionale Daniele Nicchi (presidente della prima commissione consiliare) e il sindaco di Attigliano Leonardo Fazio. Per la delegazione nigeriana erano presenti Nkiruka Okorokwo (Da Uno Global), Abdulhamid Ali Dahuwa (Raw Materials Research and development Council), Usman Baba Ahmad imprenditore MD/CEO, Mohamed Yaro (Raw Materials and development) e Lady Afy.

Imparare un mestiere

Il Centro di formazione professionale è una struttura formativa con accreditamento regionale, in grado di progettare nei settori dell’informatica, della meccanica, della meccatronica, della saldatura, dell’acconciatura, dell’estetica, del termoidraulico, dell’elettrico, del fotovoltaico e solare termico. «Il motivo di questa visita è che si sta cercando di lavorare – ha detto Mansueti -per realizzare una convenzione tra Arpal Umbria, Regione dell’Umbria e una delegazione della Nigeria. Questa convenzione dovrebbe far sì che i ragazzi e le ragazze nigeriani vengano in Italia presso questo centro di formazione per imparare i mestieri: saldatore elettricista, termoidraulica e poi portare queste conoscenze e tecnologie nel loro Paese di origine». Per il consigliere Nicchi «questo centro di formazione rappresenta un’eccellenza regionale, una sinergia vincente tra pubblico e privato, oltre ad essere uno strumento importante, utile a favorire una collaborazione tra la Nigeria e i centri di formazione professionale della Regione Umbria. Questo progetto rappresenta anche una grande opportunità per la Nigeria per formare ragazzi adulti e per inserire le persone nel mercato del lavoro».