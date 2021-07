Arrestati i ladri di due furti in casa compiuti a Casteltodino

Il 19 e 21 luglio del 2020, a Casteltodino (Montecastrilli), erano stati compiuti due furti in altrettante abitazioni di via Tuderte, uno dei quali nel corso della notte mentre il proprietario stava dormendo. In totale i ladri, entrati dopo aver forzato le finestre, avevano portato via beni – collane, anelli, bracciali e un girocollo – per un valore di alcune migliaia di euro.

Arrestati a Rimini

A distanza di un anno dai fatti, i carabinieri della Compagnia di Amelia e la procura di Terni sono riusciti a risalire ai responsabili, entrambi di origine romena e senza fissa dimora: il 25enne P.G. e il 33enne R.V.G.. Nei loro confronti il gip di Terni ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita venerdì in quel di Rimini – durante un controllo alla circolazione stradale sul lungomare – dopo che l’Arma Amerina aveva attivato le ricerche in tutta Italia.

Dalle immagini al telefono

Le indagini relative ai due furti sono partite dalle immagini delle telecamere di sicurezza delle abitazioni ‘colpite’ e hanno beneficiato di un’accelerazione quando è stato ritrovato un cellulare – perso da uno dei ladri – nei pressi della casa di una vittima. L’analisi dei tabulati telefonici del cellulare ha fatto emergere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due soggetti, poi sostenuti dall’autorità giudiziaria e condivisi dal tribunale di Terni.