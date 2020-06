Arrestato il 42enne di Norcia che maltrattava la madre

Nei giorni scorsi era stato allontanato, su ordine del gip di Spoleto, dalla casa familiare di Norcia, in seguito all’ennesimo episodio di maltrattamenti – in quel caso verbali e accompagnati da danni al mobilio – nei confronti della madre, 80enne invalida. Ma l’uomo, F.M. 42enne di Norcia e già noto alle forze dell’ordine, non solo ha violato la misura, ma si è portato di nuovo presso l’abitazione per minacciare la donna e dare in escandescenze. I carabinieri della Compagnia di Norcia sono intervenuti immediatamente, faticando non poco per riportarlo alla calma, e lo hanno denunciato per la violazione della misura del divieto di avvicinamento. Elemento, questo, che ha portato il gip ad inasprire la misura applicata, disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere a Spoleto, eseguita dai militari nella giornata di giovedì.

