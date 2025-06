Salvato da un malore – un arresto cardiaco – che stava per strapparlo alla vita. Grazie al coraggio e alla competenza di Andrea Cardinali, figura storica del nuoto perugino, che ha prestato i primi soccorsi in attesa del 118, praticando il massaggio cardiaco applicando il protocollo Blsd. Il fatto, che ha visto coinvolto un uomo di circa 60 anni di età, è accaduto mercoledì pomeriggio alla piscina comunale Pellini di Perugia e a riferirlo è la società Amatori Nuoto Perugia, in un post Facebook.

«Nella giornata di ieri (mercoledì, ndR) presso la piscina comunale Pellini – si legge – si è verificato un episodio che ci ricorda quanto il lavoro silenzioso e quotidiano degli assistenti bagnanti possa fare la differenza tra la vita e la morte. Il protagonista è Andrea Cardinali, vice presidente di Amatori Nuoto e figura storica del nuoto perugino, che con prontezza, lucidità e competenza ha salvato la vita a un cliente in difficoltà eseguendo una procedura di primo soccorso e Blsd in maniera impeccabile».

«Andrea – prosegue la società natatoria di Perugia – non è nuovo a gesti di responsabilità: da oltre trent’anni è un punto di riferimento nelle strutture natatorie comunali di Perugia. La sua dedizione al lavoro e alla comunità, la professionalità costante e la presenza rassicurante lo rendono una colonna portante non solo per Amatori Nuoto, ma per tutta la cittadinanza».

«Oggi vogliamo fare molto più di un semplice ringraziamento. Vogliamo riconoscere pubblicamente il valore di un uomo, un amico e un collega che ogni giorno sceglie di mettere le sue competenze al servizio degli altri, con umiltà e senza clamore. Il suo gesto di ieri, tanto straordinario quanto silenzioso, è l’esempio più chiaro di cosa significhi essere un professionista del soccorso acquatico. È anche un’occasione per ribadire l’importanza della figura dell’assistente bagnanti. Amatori Nuoto Perugia si impegna ogni anno nella formazione e nell’aggiornamento di questa figura chiave, consapevole che dietro ogni tuffo in sicurezza, ogni allenamento, ogni giornata in piscina, c’è il lavoro attento e preparato di uomini e donne come Andrea. Andrea, da parte di tutta Amatori Nuoto Perugia, grazie. Grazie per ciò che hai fatto, per ciò che fai ogni giorno e per ricordarci, con il tuo esempio, che l’eccellenza nel proprio lavoro è il primo e più potente strumento per servire la comunità».