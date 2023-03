Arriva la Primavera. Umbria tra arte e natura: alcune idee per la nuova stagione

Lunedì 20 marzo 2023 comincia la Primavera. Se il primo pensiero legato a questa stagione è il rifiorire della natura, l’Umbria, nota con il soprannome di Cuore verde dell’Italia, non starà certamente a guardare. Proponiamo di seguito alcune proposte della content creator Jessica Mammoli, proprietaria della pagina Partodallumbria che conta su Instagram 24k follower.

Tre idee

«È arrivata l’ora di riscoprire Deruta che non è solo la città delle ceramiche». Da questa proposta parte Mammoli: «Madonna dei bagni è un santuario che pochi conoscono a è molto particolare perché all’interno si trovano un centinaio di tavolette votive. In quelle zone ci sono anche vari castelli. Merita sicuramente una visita Torgiano così come il parco delle sculture di Brufa che insieme all’omonimo di Castelbuono e al parco del Sole a Tuoro sul Trasimeno offre un ottima passeggiata in una giornata in cui non piove». Diversi anche gli eventi da segnare sul calendario: «Il 26 marzo è stata organizzata una giornata in fattoria nell’azienda agricola Lattanzi Cinzia. Si potrà visitare la fattoria con una mucca, i cavalli, i tacchini, i pavoni, i piccioni, le anatre e tante pecore. Si potrà anche vedere come si fa il formaggio e degustare i pecorini. Ci sarò anche io. Da non perdere la visita del lavandeto di Assisi dal 22 aprile al primo maggio, la seconda edizione del Tulipark a Spoleto che l’anno scorso è stato un successo e la festa del tulipano a Castiglione del Lago».