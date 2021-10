Arrivano i temporali ma è ancora allarme siccità: Trasimeno a secco

di P.C.

Era dal 2012 che il lago Trasimeno non era così a secco d’acqua. Carenza d’acqua anche per Corbara e sofferenza per molti fiumi e torrenti della nostra regione.

TEMPORALI E TROMBE D’ARIA NELLA NOTTE

«Portare acqua nel lago Trasimeno»

Per la prima volta quest’anno il livello di atrofizzazione delle acque ha raggiunto il livello tale da provocare lo spiaggiamento delle macrofite, le alghe, a livelli mai accaduto. Sono stati colpiti soprattutto Castiglione del Lago, Monte del Lago e in parte San Feliciano, Sant’Arcangelo e Torricella. «Le acque del Trasimeno non sono inquinate, ma questo è un problema per il turismo – ha dichiarato il sindaco di Magione Giacomo Chiodini – ci sono centinaia di metri quadrati di alghe da rimuovere ed è impossibile farlo in tempi brevi. È previsto il dragaggio nei prossimi mesi e l’Unione dei comuni ha fondi straordinari ministeriali fino al 2023. Ma per la manutenzione ordinaria occorre almeno un milione l’anno. Tutti i sindaci del Lago, me compreso stanno spingendo per fare approvare il progetto inserito nel Pnrr per l’attivazione della diga di Valfabbrica e poter procedere all’adduzione».

Resta l’allarme siccità

Resta quindi in vigore l’allarme siccità, come evidente sia dallo stato di salute delle acque superficiali sia da quello delle acque sotterranee. Tre sorgenti – sulle 11 che vengono monitorate – hanno un livello inferiore alla media dei giorni degli anni precedenti. Inoltre, su 45 punti di monitoraggio dei livelli di falda, 10 attestano uno stato di criticità e 18 ci arriveranno a breve, se non piove. Nei primi otto mesi del 2021 sono caduti 333 millimetri di pioggia: in tutto il 2020 furono quasi mille; siamo in ritardo, quindi, per rimettersi in pari con lo scorso anno.