‘Stravalnerina’ in arrivo: c’è la country edition

Percorso da quattro chilometri a cronometro e tetto massimo di 200 iscritti. Il Covid non ferma la ‘Stravalnerina’, la manifestazione organizzata dall’Athletic Terni da diversi anni: in arrivo domenica 20 settembre la country edition con il supporto di Acea e fondazione Carit. Regolamento e modalità d’iscrizione sono a disposizione sul portale dreamrunners.it.

La soddisfazione

«Si torna a correre – spiega il presidente Leonardo Bordoni – anche se per motivi di sicurezza dobbiamo rinunciare al percorso da 10 chilometri. Dobbiamo attenerci alle normative di sicurezza e ci sono tanti paletti da rispettare, per di più in una giornata dove è previsto il voto per il referendum e in alcune regioni anche delle elezioni regionali. L’importante però è garantire il ritorno alle gare rispettando normative e sicurezza. Per questo abbiamo studiato con il nostro team un percorso adatto e come sempre molto suggestivo dal punto di vista paesaggistico». Ritrovo al campo sportivo di Arrone alle 7.30 e partenza alle 9. Nel contempo la società festeggia anche i titoli regionali di Emanuele Carletti – categoria allievi – nel lancio del disco con 33.57 e Niccolò Mariani negli 800 – anche lui tra gli allievi – con il tempo di 2:02.12.