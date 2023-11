Arvedi vende il centro servizi Ast in Turchia

Mentre a Terni l’attenzione è puntata sull’accordo di programma, la cui firma è attesa ormai a settimane, il gruppo Arvedi Ast compie le sue mosse all’estero, decidendo di vendere Ast Turkey, centro di servizio per l’acciaio inossidabile situato nella provincia turca di Kocaeli. Sono i media turchi a riportare la notizia, poi confermata al portale siderweb da fonti aziendali. Da capire questa scelta quali eventuali ricadute possa avere sul sito di Terni.

I dettagli

Come riferisce sempre siderweb l’asset era stato fondato 12 anni fa da Thyssenkrupp, che nel 2017 vi aveva investito oltre 2 milioni di euro. A inizio 2022 lo stabilimento era rientrato nel perimetro di vendita di Ast, insieme allo stabilimento di Terni e un altro centro servizi in Germania, ad Arvedi. Fino ad oggi ha fornito acciaio alle imprese di numerosi comparti industriali, dall’automotive agli elettrodomestici (inclusi i colossi Arçelik e Bosch), lavorando oltre 30mila tonnellate di acciaio inox l’anno. A rilevare le strutture dovrebbe essere stato SarıtaÅŸ Çelik, centro servizi a poca distanza da quello Ast Turkey, ma al momento non c’è l’ufficialità per questioni di antitrust. Le prospettive industriali e commerciali di Ast potranno essere più chiare il prossimo 12 dicembre, quando è in programma il primo incontro tra direzione aziendale e sindacati sul piano industriale.