Una installazione che «consente il conferimento di bottiglie in plastica in modo semplice e incentivato». Riguarda i due nuovi ecocompattatori posizionati grazie alla collaborazione tra Asm Terni e Corepla – Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica – nei centri commerciali Il Polo e Cospea.

«Ogni bottiglia inserita – spiega Asm in merito – viene automaticamente riconosciuta, compattata e avviata al riciclo, contribuendo a ridurre la dispersione di plastica nell’ambiente e a promuovere comportamenti sostenibili. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di promozione dell’economia circolare e mira a incentivare l’uso responsabile delle risorse attraverso tecnologie intelligenti e premialità per i cittadini più virtuosi».

Come funziona? «Le macchine automatizzate permettono al cittadino di conferire i propri contenitori per bevande e ottenere punti in base al numero di pezzi inseriti. Tali crediti, grazie ad un meccanismo di premialità che si traduce in un accordo in fase di conclusione tra Corepla ed i due centri commerciali, si trasformeranno in coupon e sconti da spendere nei negozi di Cospea e di Il Polo».

Un processo agevolato «dalla app Recopet, scaricabile gratuitamente dagli store digitali, che riporta la mappa con l’ubicazione degli ecocompattatori attivi. Per agevolare l’uso dei nuovi dispositivi, Asm Terni prevede una fase iniziale di assistenza rivolta ai cittadini, così da rendere il processo di conferimento dei rifiuti semplice e accessibile. RecoPet si conferma un progetto dalla forte valenza educativa, un modello di raccolta che mira a coinvolgere i cittadini nella convinzione che la sostenibilità ambientale sia il frutto di una responsabilità condivisa».