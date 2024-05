Asm Terni: spariti due automezzi nella notte. Indaga l’Arma

Furto notturno all’interno dell’autoparco di Asm Terni Spa, in via Bruno Capponi, zona Maratta. Nella notte fra mercoledì e giovedì ignoti si sono introdotti negli spazi della municipalizzata, portandosi via due automezzi con all’interno materiale da lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Terni che hanno avviato i primi accertamenti. L’indagine, basata anche sulle immagini delle telecamere dell’azienda multiservizi, punta ovviamente a risalire alle identità dei ladri e, chissà, a recuperare automezzi e materiali asportati. Il fatto – si apprende – non ha comunque inciso sull’operatività di Asm.

Condividi questo articolo su