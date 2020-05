Assembrati a Porta Sant’Angelo: scattano controlli e sanzioni

Una trentina di giovani assembrati e intenti a consumare bevande senza rispettare le norme del periodo: è accaduto sabato sera, intorno alle ore 20, nella zona di Porta Sant’Angelo a Terni. La segnalazione di un privato cittadino al 113 ha portarto all’intervento di pattuglie delle forze dell’ordine che hanno accertato come le persone fossero assembrate fra il marciapiede e l’esterno di un locale posto all’inizio di via Cavour.

«Alcuni di loro – riferisce la questura di Terni – si sono repentinamente allontanati verso la Passeggiata e via Cavour, mentre un gruppo è stato identificato e la loro posizione sarà valutata per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle misure anti Covid. Si rinnova l’invito ad evitare assembramenti e comportamenti vietati che possono vanificare i buoni risultati di contenimento registrati in Umbria».

