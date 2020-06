Assisi, ‘Con il cuore’: ecco le prove generali

Condividi questo articolo su

















In occasione della diretta televisiva del concerto ‘Con il Cuore’ di martedì sera, il Comune di Assisi ha reso noto che non ci sarà pubblico e che ci saranno una serie di limitazioni al traffico per evitare assembramenti. Non si può raggiungere la zona nemmeno a piedi proprio per evitare assembramenti che come è noto sono vietati dalla legge per evitare il diffondersi del virus, quindi il concerto si può seguire solo in tv. Intanto, nella notte, padre Enzo Fortunato ha pubblicato un video con le prove.

‘Con il cuore’, la conferenza stampa con Morandi e Conti

Comunità dei frati del Sacro Convento di Assisi.Vespri di Lunedì 8 giugno e Lectio Divina."Il Signore vi dia pace" Gepostet von SAN FRANCESCO D'ASSISI am Montag, 8. Juni 2020