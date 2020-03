Autofficina abusiva: sequestro e denuncia

Maxi sanzioni amministrative per complessivi 20 mila 700 euro e denuncia. Guai e non pochi per un 36enne di Cannara, ‘visitato’ dai carabinieri della Compagnia di Assisi insieme ai forestali della locale stazione per abbandono incontrollato di rifiuti pericolisi e mancanza di Scia: aveva un’autofficina totalmente abusiva

La scoperta

L’uomo aveva organizzato l’autofficina in un’area di 500 metri quadrati, peccato che non avesse le autorizzazioni necessarie e l’iscrizione al pubblico esercizio delle imprese. L’indagine ha consentito di scoprire che alcune persone del luogo e persone extracomunitarie andavano presso il capannone per lasciare i veicoli: l’Arma ha scoperto attrezzature e macchinari per la conduzione dell’attività, nonché molte auto – una decina – in attesa di riparazione, pneumatici, dischi, pasticche dei freni ed olii esausti. L’intero fabbricato è stato sequestrato. Problemi anche per i proprietari delle auto: violazione da 205 euro.