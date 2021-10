Assisi, la Proietti passa al primo turno sul filo di lana: resta sindaco

Stefania Proietti (Pd, Assisi Domani, Assisi Civica, M5s) ha ottenuto la conferma al primo turno – ballottaggio evitato per una manciata di voti – e sarà sindaco di Assisi anche nei prossimi cinque anni. Il candidato del centrodestra Marco Cosimetti (Lega, FdI, FI, Assisi Insieme) non è riuscito nell’impresa di portare la Proietti allo ‘spareggio’ dagli esiti sempre (o quasi) imprevedibili. Più distanti gli altri candidati: Francesco Fasulo (Ambiente per Assisi e Frazioni, Meno Tasse per Assisi e Frazioni, L’Amore per Assisi e Frazioni, Giovani per Assisi e Frazioni, Lavoro per Assisi e Frazioni), Luigino Ciotti (@Sinistra) e Roberto Sannipola (Alternativa Riformista). La Proietti ha ottenuto 7.402 voti (50,24% – 10 seggi consiliari), Cosimetti 6.251 (42,43% – 5 seggi consiliari), Fasulo 468 (3,18% – nessun seggio), Ciotti 467 (3,17% – nessun seggio), Sannipola 144 (0,98% – nessun seggio). Su 23.058 elettorai hanno votato in 15.143 (65,67%). Si contano 302 schede nulle, 107 bianche e 2 schede contestate.

SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 – UMBRIAON

Articolo in aggiornamento