Assisi, la Proietti ‘dribbla’ il ballottaggio e resta sindaco

Stefania Proietti (Pd, Assisi Domani, Assisi Civica, M5s) ha ottenuto la conferma al primo turno – ballottaggio evitato per una manciata di voti – e sarà sindaco di Assisi anche nei prossimi cinque anni. Il candidato del centrodestra Marco Cosimetti (Lega, FdI, FI, Assisi Insieme) non è riuscito nell’impresa di portare la Proietti allo ‘spareggio’ dagli esiti sempre (o quasi) imprevedibili. Più distanti gli altri candidati: Francesco Fasulo (Ambiente per Assisi e Frazioni, Meno Tasse per Assisi e Frazioni, L’Amore per Assisi e Frazioni, Giovani per Assisi e Frazioni, Lavoro per Assisi e Frazioni), Luigino Ciotti (@Sinistra) e Roberto Sannipola (Alternativa Riformista). La Proietti ha ottenuto 7.402 voti (50,24% – 10 seggi consiliari), Cosimetti 6.251 (42,43% – 5 seggi consiliari), Fasulo 468 (3,18% – nessun seggio), Ciotti 467 (3,17% – nessun seggio), Sannipola 144 (0,98% – nessun seggio). Su 23.058 elettorai hanno votato in 15.143 (65,67%). Si contano 302 schede nulle, 107 bianche e 2 schede contestate.

De Luca (M5s): «Noi decisivi»

Esulta il capogruppo del M5s in Regione, Thomas De Luca: «La vittoria schiacciante della sindaca di Assisi, Stefania Proietti, confermata già dopo il primo turno, conferma in modo incontrovertibile che il centrodestra in Umbria si può battere. La coalizione progressista vince dove si presenta unita, questo è un dato di fatto indiscutibile. Negli altri due comuni sopra i 15 mila abitanti, i candidati sindaci sostenuti dal Movimento 5 Stelle si approssimano al ballottaggio e in entrambi i casi siamo stati decisivi. Partiamo da zero – sostiene De Luca – avendo affrontato una strada piena di ostacoli che ci ha fatto soffrire. Si apre una partita decisiva per il nostro futuro, un percorso di partecipazione che porta per la prima volta il M5S in Umbria ad amministrare un comune che è simbolo non solo dell’Umbria ma del mondo intero. La condivisione è la parola d’ordine di questo percorso che stiamo per intraprendere».