Assisi, Marte incanta: spettacolo ad alta risoluzione

Marte ha regalato uno spettacolo unico all’Osservatorio astronomico di Porziano, ad Assisi, dove gli operatori del Gruppo astrofili del monte Subasio in questi giorni stanno costantemente riprendendo il pianeta rosso in opposizione, un evento per gli esperti del settore in tutto il mondo.

Tanti dettagli

Nella foto realizzata dall’astronomo Daniele Gasparri e da Cristiano Cinti, segretario del Gams, è visibile uno spettacolare Marte ripreso lunedì, in buone condizioni atmosferiche e con un telescopio da 356 millimetri di diametro che mostra un’infinità di dettagli. Impressionante la forma del monte Olimpo, ben definita e con particolari percepibili persino sulle pendici e sulla caldera. Ci sono nebbie e nubi un po’ ovunque, anche sopra Valles Marineris. Un’immagine spettacolare che è frutto del progetto del Gruppo astrofili monte Subasio di dotarsi di un grande strumento per l’alta risoluzione, un C14 da 356 millimetri appartenente ad un grande appassionato nonché amico del gruppo, che lo ha messo a disposizione per il bene comune. Una messa a punto certosina per godere dell’opposizione di Marte di ottobre: quando un pianeta è in opposizione è nelle migliori condizioni di osservabilità, essendo nel punto più vicino alla Terra e diametralmente opposto al Sole.

L’attività del gruppo

«Conosco Daniele Gasparri da tempo – spiega Cristiano Cinti – soprattutto per aver letto i suoi libri di divulgazione astronomica, ma l’amicizia è scattata sul campo questa estate, quando ci siamo ritrovati ad osservare insieme la cometa Neowise ed a testare lo strumento con il quale abbiamo realizzato la foto di Marte. Un vero professionista, un astronomo che si emoziona all’oculare del telescopio con una una grande competenza nelle riprese planetarie». Il Gruppo astrofili monte Subasio, costituitosi nel 1995, è una delle maggiori realtà dell’astronomia in Umbria e raggruppa curiosi, appassionati e professionisti del settore astronomico avvalendosi, oltretutto, della collaborazione dell’Università di Perugia e di altre realtà italiane. A Porziano, per il suo bel cielo notturno, grazie alla confraternita del S.S. Sacramento ed al Comune Assisi, è presente l’osservatorio privato del gruppo, uno dei più grandi osservatori astronomici dell’Umbria. Il Gruppo astrofili monte Subasio è da sempre attivo nella divulgazione scientifica e nella didattica rivolta a scuole, gruppi di scout, associazioni culturali e ricreative. Oltre alle attività di didattica ed al puro divertimento dei soci, che condividono le meraviglie del cielo stellato, merita menzione la ricerca scientifica: le attività possibili sono svariate, dalla semplice astronomia visuale alla fotografia astronomica ed alla ripresa digitale, dalla ricerca di Supernove allo studio delle stelle variabili o delle novae nane, con particolare riguardo alle riprese in alta risoluzione dei pianeti.