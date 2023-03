Assisi, rave party in casolari abbandonati: pioggia di denunce

Un rave party organizzato al confine con il territorio comunale di Valtopina, nelle campagne di Assisi. È stato scoperto dai carabinieri dopo che alcuni partecipanti sono stati visti dai residenti della zona mentre si portavano sul posto.

Le denunce

Il rave è stato individuato in alcuni casolari abbandonati e diroccati, raggiungibili solo attraverso stradine bianche. I proprietari erano all’oscuro. I militari del Nor e della stazione carabinieri forestali di Assisi si sono attivati: identificati in sedici con successivo sequestro del sistema luci e degli impianti di filodiffusione della musica. A chiudere il cerchio un potente gruppo elettrogeno, privo tra l’altro dei requisiti di sicurezza, e numerose bottiglie di alcolici. «Fin dai primi accertamenti – spiega l’Arma – è emerso che gli organizzatori non avevano richiesto alcuna autorizzazione per l’evento, violando le attuali normative penali, e che, visto lo stato fatiscente degli immobili, vi era un concreto pericolo di crollo». Le persone coinvolte sono state tutte denunciate in stato di libertà.