Indagini in corso ad Assisi da parte della polizia di Stato per quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì in piazza Santa Chiara. Ignoti hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrina di una gioielleria: il ‘colpo’ ha un valore di circa 20 mila euro.

Poi i malviventi, utilizzando un’altra auto, sono andati in fuga. La polizia di Stato – in loco anche la polizia scientifica e la polizia Locale di Assisi – è riuscita a risalire alle targhe delle auto utilizzate grazie alla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza. Entrambe sono risultate rubate poco prima ad Assisi. Proseguono le indagini per risalire ai responsabili.