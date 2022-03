Venditore porta a porta cacciato, si ‘vendica’ a suon di insulti: arriva il 113

Intervento della polizia di Stato di Assisi, martedì mattina, presso l’abitazione di una donna dove era stato segnalato un venditore porta a porta piuttosto ‘agitato’. Sul posto, gli agenti della Volante hanno appreso che il soggetto, di origini extracomunitarie, aveva iniziato ad insultare la donna che si era rifiutata di accoglierlo in casa, spaventata dall’idea che potesse essere un truffatore. Di fronte alla condotta dell’uomo, la signora aveva chiamato la polizia. Del venditore non c’era già più traccia e anche un ulteriore controllo ha escluso che potesse trovarsi ancora in zona.

