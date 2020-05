«Associazioni fondamentali, ora supportiamole»

di Alessandro Gentiletti

Consigliere comunale Terni – ‘Senso civico’

Sul territorio comunale operano diverse associazioni di promozione sociale, culturale e di volontariato che rappresentano una risorsa insostituibile anche per il terzo settore. Oltre a realizzare la sussidiarietà orizzontale, esse hanno garantito e garantiscono servizi essenziali ai cittadini, soprattutto in questi giorni emergenziali. Il loro supporto alle fasce più deboli è fondamentale. ‘Spesa sospesa’, ‘spesa porta a porta’ e molte altre attività sarebbero state irrealizzabili senza l’apporto delle tante associazioni del territorio.

Il perdurare di questa situazione di emergenza rischia di compromettere in modo irreversibile l’esistenza delle predette associazioni, soprattutto per i costi che si trovano ad affrontare (anche quelli legati alla sanificazioni dei locali e la sicurezza dei volontari) in un contesto in cui è loro preclusa la possibilità di svolgere ogni attività di autofinanziamento e i finanziamenti pubblici sempre più assenti. Occorre mettere subito in campo un piano di manutenzione e valorizzazione: provvedimenti e risorse a sostegno dell’associazionismo di promozione sociale e culturale e di tutto il terzo settore, come si sta facendo per altri soggetti di tipo economico.

L’apertura alla cassa integrazione in deroga anche al terzo settore con il decreto ‘Cura Italia’ è stata una novità importante, ma non basta. Oltre il Governo e le Regioni anche i Comuni possono intervenire con azioni concrete. Per questo ho presentato oggi un atto di indirizzo con il quale si chiede al sindaco e alla giunta di: 1) convocare un tavolo con tutte le associazioni di volontariato, di promozione sociale, culturale e che operano nel terzo settore; 2) di stanziare un bonus a favore di tutte le associazioni che operano sul territorio, per poter pagare bollette ed utenze, attraverso un avviso pubblico; 3) di sospendere gli affitti per le strutture comunali che dette associazioni di volontariato, promozione sociale e del terzo settore detengono in locazione; 4) di sospendere il pagamento della Tari per il periodo in cui è loro preclusa la possibilità di utilizzare le sedi; 5) di attivarsi presso la Regione per l’emanazione di nuovi bandi e lo stanziamento di fondi a sostegno dell’associazionismo diffuso.