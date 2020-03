Ast: «Area a caldo riprende lunedì»

In attesa di un eventuale accordo tra le parti sulle modalità di applicazione della cassa integrazione, si prolunga per tutto il weekend lo stop nell’area a caldo dell’Ast di Terni, inizialmente previsto fino a venerdì compreso: lo ha comunicato l’azienda alle rsu. L’attività – sempre che ce ne siano le condizioni – riprenderà infatti alle 6 di lunedì.

In mattinata segreterie dei metalmeccanici e direzione aziendale hanno dato il via all’esame congiunto della procedura di avvio della ‘cassa’ (retroattiva dal 14 marzo) annunciato da viale Brin ai sensi del decreto Cura Italia: i sindacati vorrebbero lo stop per tutto lo stabilimento e quindi per tutti i lavoratori, per tutelarli rispetto ai pericoli del contagio da covid-19, i vertici di viale Brin invece vorrebbero fermare l’attività soltanto quando e dove necessario, vista la difficoltà di reperimento delle materie prime e dei semilavorati. «Venire a lavorare in Ast è sicuro – ha detto venerdì, parlando al Tgr Umbria, l’amministratore delegato di Ast, Massimiliano Burelli -, ma c’è un problema importante nel gestire paura ed emozioni. Sfortunatamente abbiamo centinaia di persone in malattia (i certificati medici presentati sarebbero circa 500, ndr) che non ci permettono di operare in maniera continuativa e di produrre. Ci obbligano ad usare la cassa integrazione in deroga, distraendo risorse che potrebbero essere date al Servizio sanitario nazionale». Sabato mattina riprenderà il confronto tra le parti sulla procedura, ma le posizioni sembrano distanti.

