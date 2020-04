Ast, lunedì riprende la produzione

di Federica Liberotti

Riprende lunedì 6 aprile l’attività all’Ast di Terni: dopo tre giorni di tira e molla tra azienda e sindacati, con la prima convinta nel voler rimettere in moto gli impianti e i secondi contrari , l’intervento del prefetto Emilio Dario Sensi alla fine è stato decisivo e ha portato al riavvio della produzione, almeno per alcune lavorazioni e in maniera graduale. Dunque il 6 aprile a partire dalle ore 6, previa verifica tecnica con le rsu e il direttore dello stabilimento, il sito tornerà in parte in funzione.

Sindacati: «Ripresa può essere un pericolo»

In una nota le segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic,Ugl e Usb «prendono atto» della comunicazione che sua eccellenza il prefetto di Terni ha emesso su richiesta di Acciai Speciali Terni. «Il prefetto – scrivono – ha avviato una istruttoria con l’ausilio del comando provinciale della guardia di finanza, all’esito del quale ‘non sono emersi elementi ostativi alla prosecuzione’ delle attività produttive». Le segreterie territoriali ribadiscono che «il solo rispetto dei dpcm e dei protocolli sono elemento fondamentale per garantire la riduzione del rischio di contagio da Covid-19. Restiamo convinti che – continuano -, con l’emergenza sanitaria in atto, la ripresa di Ast può rappresentare ancora un pericolo. Auspichiamo che le istituzioni comunali e regionali si facciano carico di quanto sopra esposto, esercitando il ruolo e la funzione di controllo in questa fase di gestione dell’emergenza sanitaria per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini nel loro insieme».

Riaperta cassa integrazione

Nel merito del confronto, quindi, le segreterie territoriali pur continuando ad esprimere delle perplessità sull’opportunità della ripartenza, hanno rivendicato e ottenuto «una ripresa non immediata e comunque graduale con previo confronto tecnico con le rsu (differendo la ripartenza almeno a lunedì), l’apertura di una nuova procedura di cassa integrazione per ulteriori due settimane per tutti i lavoratori e una distribuzione dei dpi utili al contenimento del virus a tutti i lavoratori presenti in fabbrica». «Resta inteso – concludono le sei sigle – che il percorso avviato è oggetto di continua e costante verifica e laddove dovessero venire meno i presupposti per una garantita salute e sicurezza, le organizzazioni sindacali metteranno in essere tutte le iniziative necessarie per il ripristino di tali garanzie».

