Covid-19, Ast si ferma fino al 3 aprile

Dopo una giornata di attesa e un lungo confronto serale tra vertici aziendali e sindacati, nella serata di lunedì è arrivata la notizia che tutto lo stabilimento aspettava: la produzione di Acciai speciali Terni si fermerà fino al 3 aprile.

Sindacati in pressing

Nel pomeriggio, di fronte al persistere dell’incertezza, Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb avevano preso carta e penna e scritto una lettera sollecitando la ripresa dell’esame congiunto per «l’immediata attivazione degli ammortizzatori in difesa dell’occupazione e del salario come previsto dal decreto Cura Italia, visto il blocco di metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo». Le stesse segreterie avevano quindi chiesto alla direzione aziendale di Ast di comunicare la sospensione dell’attività per martedì, anche a tutte le ditte terze che operano nel sito. Poi la convocazione serale delle sei sigle e la decisione di fermare gli impianti, visto che il settore metallurgico non è ricompreso tra quelli ritenuti essenziali nel decreto. Da registrare nel pomeriggio anche l’intervento del sindaco di Terni Leonardo Latini, che aveva sottolineato come «i meri parametri economici non possono in questo frangente avere prevalenza assoluta rispetto all’obiettivo comune di tutelare nella maniera più piena ed efficace la salute delle persone».