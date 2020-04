Terni: Ast riparte, ecco chi lavora e come

di Federica Liberotti

Può riprendere l’attività all’Ast di Terni: dopo tre giorni di tira e molla tra azienda e sindacati, con la prima convinta nel voler rimettere in moto gli impianti e i secondi contrari, l’intervento del prefetto Emilio Dario Sensi alla fine è stato decisivo e ha portato al riavvio della produzione, almeno per alcune lavorazioni e in maniera graduale. Dunque, previa verifica tecnica con le rsu e il direttore dello stabilimento, il sito tornerà in funzione lunedì 6 aprile a partire dalle 6.

«Ripresa può essere un pericolo»

In una nota le segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic,Ugl e Usb «prendono atto» della comunicazione che sua eccellenza ha emesso su richiesta di Acciai Speciali Terni. «Il prefetto – scrivono – ha avviato una istruttoria con l’ausilio del comando provinciale della guardia di finanza, all’esito del quale ‘non sono emersi elementi ostativi alla prosecuzione’ delle attività produttive». Le segreterie territoriali ribadiscono che «il solo rispetto dei dpcm e dei protocolli sono elemento fondamentale per garantire la riduzione del rischio di contagio da Covid-19. Restiamo convinti che – continuano -, con l’emergenza sanitaria in atto, la ripresa di Ast può rappresentare ancora un pericolo. Auspichiamo che le istituzioni comunali e regionali si facciano carico di quanto sopra esposto, esercitando il ruolo e la funzione di controllo in questa fase di gestione dell’emergenza sanitaria per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini nel loro insieme».

Riaperta cassa integrazione

Nel merito del confronto, quindi, le segreterie territoriali pur continuando ad esprimere delle perplessità sull’opportunità della ripartenza, hanno rivendicato «una ripresa non immediata e comunque graduale con previo confronto tecnico con le rsu (differendo la ripartenza almeno a lunedì), l’apertura di una nuova procedura di cassa integrazione per ulteriori due settimane per tutti i lavoratori e una distribuzione dei dispotivi di protezione individuale utili al contenimento del virus a tutti i lavoratori presenti in fabbrica». «Resta inteso – concludono le sei sigle – che il percorso avviato è oggetto di continua e costante verifica e laddove dovessero venire meno i presupposti per una garantita salute e sicurezza, le organizzazioni sindacali metteranno in essere tutte le iniziative necessarie per il ripristino di tali garanzie».

«Rischiamo di perdere clienti»

La cassa, in merito alla quale è stato chieso un esame congiunto dai sindacati, verrebbe aperta dal 4 aprile e servirà a coprire i dipendenti che non lavoreranno, visto che l’attività non sarà comunque a pieno regime. Nel motivare la decisione di riprendere l’attività Ast ha prodotto alla prefettura le lettere inviate de alcuni clienti che hanno minacciato di rivolgersi altrove qualora l’acciaieria ternana non possa provvedere agli ordini richiesti. Dunque con il concreto rischio per Ast di perdere per sempre questi stessi clienti. La produzione ‘in deroga’, dunque limitata a precise lavorazioni, si dovrebbe attestare su circa 50 mila tonnellate. Tra sabato e domenica azienda e rsu torneranno a confrontarsi per valutare nel dettaglio le modalità della ripresa.

Chi lavora e come

Nella tarda serata di sabato l’azienda ha poi comunicato alla rsu nel dettaglio come sarà rimodulata la ripartenza, programmata fino a sabato 11 aprile alle ore 6. La linea Cb3, Lac e i reparti Pix1 e Pix 2 lavoreranno per 15 turni, così come il Tubificio (quattro linee più slitter). Al Centro di finitura e alla Società delle fucine (Meccanica trattamenti sottovuoto) è prevista una turnazione normale, mentre Forgia e Cb7 ripartiranno il 14 aprile, dunque dopo la pausa pasquale, alle 6. Anche centri e servizi seguiranno la normale turnazione. Previsto, come già programmato e comunicato, lo slittamento dell’orario ‘ingresso-uscita’ per evitare eccessivi assembramenti di personale. Su richiesta sindacale l’azienda si è impegnata a fornire tutti i lavoratori di mascherine. Confermato inoltre, sempre su richiesta sindacale, il blocco degli straordinari, salvo la necessità di mettere in sicurezza gli impianti. L’azienda ha infine avviato la proroga della cassa integrazione ordinaria per tutti i lavoratori fino al 17 aprile. «Le rsu – spiegano queste – registrano ancora distanze sulle misure da mettere in campo per contenere il rischio da contagio covid-19. La ripartenza sarà oggetto di continua e costante verifica da parte della rsu e rls, e laddove dovessero venire meno i presupposti per una garantita salute e sicurezza, metteremo in essere tutte le iniziative necessarie».

La comunicazione di Ast ai dipendenti

«Nella giornata di ieri – venerdì, ndr – Ast ha comunicato alla Prefettura di Terni la ripresa e la prosecuzione dell’attivita produttiva a partire da lunedì 6 aprile, nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dal Governo per l’emergenza coronavirus. La ripresa della produzione avverra, in questa prima fase, in modo parziale e graduate, in modo da corrispondere alle esigenze e all’operatività dei nostri clienti, data la particolare situazione generale dell’economia e dei mercati. Di conseguenza, una parte del personale potra essere ancora interessato da giornate di esonero dal lavoro. La società ha pertanto comunicato alle autorità competenti e ai sindacati la proroga della cassa integrazione ordinaria per covid-19, sulla quale si svolgerà il regolare confronto con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori. Le persone appartenenti ai reparti e ai servizi per la produzione, come di consueto, riceveranno specifiche comunicazioni dai propri responsabili. Anche le persone che svolgono attivita di ufficio, e che hanno lavorato nelle settimane passate in modalità ‘smart working’, riceveranno specifiche comunicazioni dai propri responsabili, fermo restando che, se proseguono o riprendono a lavorare, continueranno a farlo da remoto, fatte salve speciali esigenze da valutare caso per caso (ad es. necessità di recarsi occasionalmente in ufficio per raccogliere documenti). Come sempre è avvenuto finora, la società continuerà a prestare la massima attenzione alle misure di prevenzione e di tutela della salute di tutto il personale, anche rispetto al rischio specifico derivante dal coronavirus, attraverso il monitoraggio continuo delle misure poste in essere, ed il dialogo costante con i rappresentanti dei lavoratori. Desideriamo ringraziare di nuovo tutte le persone che lavorano in Ast per il senso di responsabilità, la serietà e l’impegno che stanno dimostrando, con la certezza che, grazie alla perseveranza ed alla determinazione di tutti noi, saremo in grado di superare le difficoltà di questo particolare momento».

Nevi (FI): «Fidiamoci del prefetto, un premio per i lavoratori»

«Ricominciare a produrre comporta sicuramente dei rischi e quindi auspico la massima responsabilità da parte di tutti e il massimo dialogo tra azienda e sindacati»: così commenta la ripresa dell’attività dell’acciaieria il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi.«I lavoratori – dice – ancora una volta stanno dando prova di grande responsabilità vista la situazione molto delicata in cui si trova azienda in rapporto alla concorrenza mondiale, ma nessuno può barattare il lavoro con la salute e quindi occorre fare di tutto per assicurare il massimo della sicurezza sanitaria innanzitutto. Chiaramente dobbiamo fidarci del prefetto che ha gestito la vicenda direttamente e delle autorità preposte. Da parte nostra come movimento politico di Forza Italia cercheremo, a livello nazionale, di prevedere un premio per quei lavoratori che assicureranno la continuità aziendale e con essa la possibilità per l’Italia di rimanere competitiva con le sue produzioni strategiche. Se ci sarà unità e attenzione tra tutti sarà una grande prova e un grande esempio per tutto il Paese».