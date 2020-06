Ast, Marcegaglia incontra istituzioni e sindacati

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi nel corso del webinar ‘Mercato & Dintorni’ organizzato da siderweb, Antonio Marcegaglia sarà in Umbria lunedì per incontrare le istituzioni locali (ma anche i sindacati) per presentare i suoi possibili progetti di sinergia per il futuro dell’Ast di Terni. Ora è lo stesso portale specializzato nel mondo dell’acciaio a rendere noto il fitto calendario di appuntamenti segnati in agenda.

I faccia a faccia

L’industriale mantovano – che dovrebbe arrivare in Umbria insieme alla vicepresidente del gruppo, la sorella Emma – alle 9 incontrerà il sindaco Leonardo Latini, mentre due ore più tardi, nella sede di Confindustria, vedrà i segretari locali delle varie sigle sindacali. Alle 15 – riporta sempre siderweb – Antonio ed Emma Marcegaglia raggiungeranno Perugia per incontrare la presidente della Regione, Donatella Tesei. Tutti incontri, questi, che non hanno nessuna aura di ufficialità (anche perché la procedura di vendita o di ricerca di partner per l’acciaieria, in capo totalmente a ThyssenKrupp, non è ancora stata ufficialmente aperta), ma che saranno per Marcegaglia una prima occasione – dopo i ripetuti annunci di interessamento ad Ast che vanno avanti ormai da anni – per illustrare concretamente qualche elemento in più sui suoi piani. L’industriale ha già spiegato che il suo interessamento per lo stabilimento di viale Brin si fonda su «un progetto industriale di valorizzazione degli asset in base a delle sinergie sia di natura industriale che commerciale, che darebbero una dimensione di significanza europea e non solo». I suoi interlocutori – che, chi più chi meno, hanno accettato di buon grado l’invito al confronto – attendono di capire qualcosa di più in merito. Con tutte le prudenze del caso, perché la strada, pur con i legittimi tentativi di accelerazione, potrebbe essere ancora lunga e non l’unica segnata.