Ast, nuove fermate nel treno a caldo

di F.L.

Nuove fermate per alcuni impianti dell’Ast di Terni: le ha comunicate nel pomeriggio di martedì la direzione aziendale alle rsu, giustificandole – riferiscono queste ultime – «con diverse oggettive problematiche operative e manutentive del treno a caldo».

Il calendario

La linea Lac2 ferma da giovedì 14 maggio alle 22 a sabato 16 alla stessa ora, Lac4 dal 13 maggio alle 14 fino al 18 alle 6. Ba3 è fermo per manutenzione del forno e ripartirà il 3 giugno alle 6, così come il laminatoio Zmill2. Zmill9 resterà fermo fino a giovedì 14 maggio alle 22. Lac10 ferma da martedì e riparte il 14 maggio alle 6. Il Centro di finitura ha uno scarico per due settimane, su alcune produzioni, che vede interessate circa sette persone a turno.

«Sempre più incertezza per il futuro»

Critica la rsu, alla quale già lunedì, insieme alle segreterie territoriali dei metalmeccanici, era stato comunicato il prolungamento della fermata di fine maggio. «Nel prendere atto di ciò – scrivono i delegati di fabbrica in un’informativa -, come rsu non riteniamo accettabile che la direzione aziendale in poche ore dia versioni diverse delle fermate, e abbiamo ribadito che in una fase fortemente complicata come questa, la continua aggiunta di elementi e situazioni destabilizzanti non aiutano a mantenere un clima sereno e tollerabile, creando sempre più incertezza per il futuro. Il tutto comunque necessita di un’ulteriore verifica con l’ufficio del personale sul personale coinvolto da tale fermo e i numeri presenti nell’accordo della cassa integrazione».