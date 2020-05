Ast, Patuanelli: «Marcegaglia e Arvedi interessati»

di F.L.

«Ritengo che ci siano almeno due soggetti italiani storicamente interessati ad Ast, come Marcegaglia e Arvedi, ma credo che ci sia l’interessamento anche di altri player internazionali. Ma la presenza di soggetti italiani penso sia una garanzia per non trovarci in futuro nelle condizioni di nuovi arretramenti degli impegni»: parole pronunciate martedì mattina direttamente dal ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un’informativa urgente alla Camera sulla situazione della siderurgia.

Le riflessioni

L’Ilva di Taranto è stata ovviamente in larga parte al centro dell’intervento del ministro, che però si è soffermato anche sulla questione Ast, dopo l’annuncio da parte della ThyssenKrupp di voler vendere o trovare un partner per lo stabilimento di viale Brin. «Quello di Terni – ha detto Patuanelli – è un impianto importante, per il quale oggi si pone il problema di un nuovo assetto societario. Già due anni fa delle cordate italiane erano pronte, poi l’azienda ha riaffermato la strategicità del sito. Oggi dobbiamo attendere le mosse che la proprietà vorrà fare, se la cessione sarà totale o parziale. L’intelocuzione è proseguita anche in questi giorni con l’amministratore delegato di Ast, che ha confermato il piano industriale da 60 milioni di euro di investimenti nel biennio e gli obiettivi. Il crollo molto forte del mercato ha colpito con meno incisione gli acciai speciali, per cui la flessione è stata meno importante. È chiaro che procedura dovrà seguire la volontà della proprietà e sarà una procedura ordinaria e aperta», con l’intervento di un advisor.

TK HA DECISO: SI CERCANO ACQUIRENTI PER AST

Il piano speciale della siderurgia e l’intervento dello Stato

Più in generale il ministro ha sottolineato che dopo l’emergenza sanitaria (-40% la pruduzione in Italia di acciaio a marzo su base annua) «è arrivato il momento il ripensare a tante filiere, tra cui quella siderurgica». Ha quindi parlato di «un piano strategico della siderurgia, che definisca il fabbisogno di acciaio nel Paese». «Serve – ha aggiunto Patuanelli – un rilancio del settore, una radicale ristrutturazione, che ne aumenti competitività e qualità». Lo stesso ministro ha anche sottolineato come dal canto suo il processo di privatizzazione di molte aziende «ha fatto emergere più i contro che i pro, nella difficile ricerca dell’equilibrio tra competitività, profitti e ambiente». Per questo il Governo sta cercando di fare un passaggio «per accompagnare con un intervento dello Stato i player privati».

Fitto calendario di incontri

Ci vorrà tempo – ha fatto intendere Patuanelli parlando dell’iter della procedura – prima di capire in che mani finirà l’Ast, certo è che il Governo sembra caldeggiare molto la soluzione ‘italiana’, magari con un intervento diretto – attraverso Cassa Depositi e Prestiti – accanto a quello dei soggetti privati. Al momento l’unica certezza è la rete di incontri previsti in settimana: nel pomeriggio di martedì lo stesso Patuanelli ha convocato in call i parlamentari umbri, mercoledì alle 14 i sindacati territoriali dei metalmeccanici si vedranno invece con la Regione, prima della conference call di giovedì mattina al Mise alla quale, oltre ad istituzioni locali è sindacati, è stata invitata anche l’azienda.