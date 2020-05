Acciai Speciali Terni a un passo dalla vendita

Articolo in aggiornamento

Dopo una giornata – quella di lunedì – caratterizzata da un susseguirsi frenetico di notizie relative a partnership e possibili cessioni, nel tardo pomeriggio ThyssenKrupp ha diramato una nota che apre – in maniera chiara ed evidente – nuovi scenari per l’azienda di viale Brin. «Le attività per le quali ThyssenKrupp non vede prospettive future sostenibili all’interno del gruppo per motivi diversi e molto specifici saranno gestite separatamente. Queste unità – si legge – saranno combinate nel segmento ‘multi-tracks’ sotto la guida del dottor Volkmar Dinstuhl, responsabile delle fusioni e acquisizioni presso ThyssenKrupp AG. Per Plant Technology, la fabbrica di acciaio inossidabile (AST) di Terni, in Italia, compresa l’organizzazione di vendita associata, Powertrain Solutions e molle e stabilizzatori, Thyssenkrupp è alla ricerca di partnership o di una vendita». Aggiornamenti in tal senso sono attesi nel corso della serata di lunedì: in corso una ‘call’ urgente per affrontare la tematica.

TUTTO SU AST – UMBRIAON

Sfide e crisi Covid, di Ast ci si può ‘liberare’

Concetti ribaditi anche dalla stessa Acciai Speciali Terni in un altro comunicato, sincrono rispetto a quello della casa madre: «La necessità di ridefinire la strategia del gruppo, come annunciato dal nuovo Ceo Martina Merz, e le grandi sfide attuali imposte dal Covid-19 che stanno minando i mercati globali, compreso quello dell’acciaio, hanno portato ThyssenKrupp ad avviare un percorso di profonda rifocalizzazione del proprio ‘core business’ ed una conseguente riorganizzazione interna, che comporterà la ricerca di soluzioni nuove e più solide al di fuori di Tk o in partnership, per diverse società del gruppo ed impianti di produzione in diversi paesi, tra cui Acciai Speciali Terni».

«Obiettivo è garantire crescita e sviluppo»

«La nuova strategia – prosegue la nota di viale Brin – prevede l’individuazione delle soluzioni migliori per ogni singola azienda, tra cui Ast, poiché ThyssenKrupp ritiene che al di fuori del proprio perimetro potrebbero esserci opzioni migliori, in grado di rilanciare queste diverse attività. Tutte le opzioni saranno valutate con la massima attenzione, avendo come obiettivo quello di garantire lo sviluppo e la crescita. Per quanto riguarda Acciai Speciali Terni, siamo certi che i continui miglioramenti e la rinnovata competitività che hanno caratterizzato gli ultimi anni continueranno ad essere l’elemento distintivo del nostro impegno per gli anni a venire».

La lettera di Burelli ai lavoratori

Sempre lunedì l’amministratore delegato Massimiliano Burelli ha scritto una lettera ai lavoratori. Di seguito il testo:

«Care colleghe e cari colleghi, come avrete certamente saputo, ThyssenKrupp ha deciso di avviare una nuova focalizzazione del proprio business, con la conseguente riorganizzazione interna, avviando al tempo stesso la ricerca di nuove soluzioni al di fuori di Tk o in partnership, per diverse società del gruppo, tra cui Acciai Speciali Terni. La complicata situazione del mercato mondiale dell’acciaio, si è ulteriormente acutizzata con l’emergenza sanitaria e possiamo riassumerla in pochi dati: calo della produzione in Europa e Nord America pari al 30%, mentre in Italia la riduzione supera il 40 % rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una crisi economica per buona parte determinata da una pandemia senza precedenti, che i più qualificati economisti mondiali considerano peggiore di quella del 1929, passata alla storia come ‘la grande crisi’. Per quanto riguarda Ast, al momento abbiamo una sola certezza: verranno valutate tutte le opzioni capaci di garantire crescita e sviluppo a un’azienda come la nostra, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere competitiva sul mercato e in grado di migliorarsi costantemente, anno dopo anno. Io, lavorando a contatto con voi, ho potuto apprezzare anche altro: lo spirito di squadra, la volontà di saper essere uniti e solidali, anche nei momenti difficili come quelli vissuti nelle ultime settimane. Non solo avete seguito tutte le regole comportamentali per tutelare la salute vostra e degli altri appartenenti alla comunità di Acciai Speciali Terni: lo avete fatto rivelando la capacità di essere un corpo unico che mira all’obiettivo con impegno e dedizione. È per questo che, in attesa di conoscere le decisioni del nostro azionista, vi invito a fare tesoro di questi valori, della forza e della determinazione che avete sin qui dimostrato, consapevoli che l’azienda sarà al vostro fianco per trovare la soluzione migliore per tutti noi. Un caro saluto a voi e alle vostre famiglie».