Ast, Teseo: proclamato lo sciopero per il weekend

Mancano rinnovo dell’appalto, licenziamento in arrivo ed ecco la mobilitazione. Scatto lo sciopero come rendono noto le segreterie di Fim Cisl e Fiom Cgil di Terni: «Abbiamo svolto un un’assemblea con i lavoratori per discutere dell’attuale situazione dopo l’incontro con l’azienda, la quale ci ha ufficializzato la comunicazione di licenziamento di tutto il personale al febbraio 2023. Non avendo ricevuto riscontri positivi – puntualizzano i sindacati – in merito alla richiesta di incontro fatta alla società Ast, per avere chiarimenti rispetto al mancato rinnovo dell’appalto, proclamiamo una prima mobilitazione». Ci sarà lo sciopero di otto ore per tutti i turni di lavoro nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre.

