ASU: «TeleTerni se ne va a Bastia Umbra»

A dare la notizia, un altro colpo per il territorio ternano che anche sul fronte giornalistico è da tempo in sofferenza, è l’Associazione Stampa Umbra. TeleTerni se ne va da Terni per traslocare a Bastia Umbra, in provincia di Perugia: per chi conosce la storia dell’emittente, è un triste passaggio anche sul piano simbolico. «Da domani, 1° gennaio 2021 – scrive l’ASU – Nuova Teleterni sarà trasferita a Bastia Umbra». L’Associazione Stampa Umbra denuncia «l’ennesima iniziativa dell’editore dell’emittente assunta nel disprezzo delle relazioni sindacali e dei lavoratori, oltre che del territorio di cui la televisione è espressione. Nei prossimi giorni l’Asu attiverà tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto della leggi e dei contratti, assicurando la massima tutela dei colleghi coinvolti».

