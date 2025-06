A Rieti per la 60° edizione dei campionati italiani giovanili impresa di Sofia Marcucci della #iloverun Athletic Terni che si è laureata campionessa italiana Allievi nei 2000 siepi con il tempo di 6:54.13, nuovo record regionale e ottavo tempo italiano di sempre nella distanza. Quella allo stadio ‘Guidobaldi’ è stata la prima medaglia conquistata ai campionati italiani giovanili da atleti in maglia arancionera. «Un risultato – afferma la società ternana – che riempie di orgoglio tutta la squadra del presidente Leonardo Bordoni e ovviamente l’allenatore di Sofia, l’ex siepista Marcello Capotosti».

Circa gli altri atleti della #iloverun Athletic Terni, migliora il suo record personale Gabriele Pacelli sia nei 1500 che negli 800 metri. Nei 1500 Pacelli conclude al primo posto nella prima serie con un finale da 57 secondi nell’ultimo giro e in 4:01.52 e fissa il suo nuovo personal best conquistando l’ottavo posto finale. Negli 800 metri settimo posto nella serie migliore con 1.54.11, nono tempo assoluto. Lorenzo Corsi scalda i motori sabato con un 11.07 nei 100 metri, secondo posto nella seconda batteria e decimo complessivamente a 6 centesimi dalla qualificazione alla finale. Un pizzico di delusione nella sua gara preferita, quella dei 200 metri, dove si presentava con il record stagionale di 21.93. In batteria Corsi fa 22.22 e si qualifica in finale con il secondo tempo di ripescaggio. In finale però solo ottavo posto con il tempo di 22.54. «Un pizzico di delusione ma la consapevolezza che da qui si potrà solo migliorare».