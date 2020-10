Attigliano torna Covid-free dopo un mese

In molti territori comunali dell’Umbria le positività al Covid-19 continuano a crescere. C’è un’area dove invece, a distanza di un mese, si torna a quota zero (come non accadeva dal 16 settembre): si tratta di Attigliano, in provincia di Terni. Il buon aggiornamento è arrivato mercoledì sera dall’amministrazione comunale: «Informiamo la cittadinanza che non ci sono più casi. Nella giornata di martedì è stata revocata l’ultima ordinanza. Si raccomanda sempre e comunque di usare tutte le precauzioni previste per evitare nuovi contagi». Per ora la dashboard regionale – ipotizzabile che la guarigione sarà conteggiata da giovedì – continua a segnalarne uno.

