Covid, primo caso assoluto ad Attigliano

Primo caso assoluto di Covid anche ad Attigliano (Terni). Riguarderebbe un uomo che si trova già in isolamento, dopo la positività riscontrata ad un collega di lavoro. Sottoposto a tampone, il cittadino attiglianese è risultato positivo e a breve scatterà la misura contumaciale, tramite ordinanza del sindaco Leonardo Fazio. L’isolamento fiduciario riguarda invece i cinque familiari conviventi. In quarantena, sempre ad Attigliano, c’è invece un altro collega di lavoro dell’uomo risultato Covid+: in questo caso – il soggetto vive da sole – si attende l’esito del test.

