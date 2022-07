Auto brucia in galleria nella zona di Colfiorito

Incendio di un’auto, domenica mattina lungo la statale Val di Chienti all’interno della galleria Cupigliolo, chilometro 12+820, prima di Colfiorito (Foligno) in direzione Marche. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco folignati che hanno domato le fiamme e, soprattutto, hanno verificato l’eventuale presenza di persone coinvolte. Fortunatamente non risultano feriti – a bordo del veicolo viaggiava una famiglia – come accertato sul posto anche dagli agenti della polizia Stradale, intervenuti anche per la gestione della viabilità, e dagli operatori del 118. Nel concitati momenti del rogo, la galleria è stata ovviamente invasa dal fumo che, tuttavia, non ha causato ulteriori problemi.

Alle ore 11.23 Anas informa che il tratto stradale è stato provvisoriamente chiuso e si sta operando per ripristinare il prima possibile la circolazione.