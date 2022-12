Incidente stradale nella serata di sabato a Gualdo Tadino, in località Rigali, dove il conducente di un’auto ne ha perso il controllo, finendo contro un palo della pubblica illuminazione all’interno di una rotatoria. Sul posto si sono portati i carabinieri del comando stazione di Nocera Umbra per gli accertamenti e i rilievi del caso. Con loro anche gli operatori del 118 e i vigili del fuoco di Gaifana per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Nell’impatto, nessuno ha riportato ferite.

