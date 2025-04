Autovettura in fiamme nel pomeriggio di domenica lungo il raccordo Terni-Orte, all’altezza di Nera Montoro (Narni), in direzione Terni. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. A parte i disagi per la viabilità e i danni relativi al veicolo avvolto dalle fiamme, non risultano feriti né altri mezzi coinvolti.

Sull’accaduto, i vigili del fuoco di Terni rendono noto che l’intervento è scattato poco dopo le ore 16.39 «per un autovettura alimentata a gasolio che, mentre si dirigeva verso Terni, arrivata all’altezza dello svincolo per Narni-Nera Montoro, ha iniziato ad emettere prima fumo poi fiamme dal vano motore. Illesi gli occupanti prontamente fuggiti dal veicolo. L’auto è stata spenta dalla della squadra dei vigili del fuoco, coadiuvati dai carabinieri che hanno fermato momentaneamente il traffico veicolare in direzione Terni».

FOTO