Un’auto alimentata a Gpl è andata a fuoco martedì sera in via Los Angeles a Santa Maria degli Angeli (comune di Assisi), davanti all’ufficio postale, non lontano dalla basilica. Sul posto un mezzo dei vigili del fuoco. Al momento non risultano feriti. Ripercussioni sul traffico nel centro cittadino, ma per fortuna in un momento della giornata non particolarmente trafficato.

