Perugia, si ribalta con l’auto a Madonna Alta

Incidente stradale all’altezza di Madonna Alta, in uscita dalla galleria, nel primo pomeriggio di martedì lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in direzione del capoluogo. Il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, sbandando e quindi ribaltandosi lungo la corsia di marcia. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia e i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale la persona coinvolta nel sinistro: non sarebbe grave. Con loro, gli agenti della polizia Stradale per la gestione della viabilità ed i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

Condividi questo articolo su