Auto tampona mezzo pesante in A1 tra Fabro e Orvieto: 55enne in gravi condizioni

Aggiornamento ore 11.52

Autostrade per l’Italia comunica che «ci sono 9 chilometri di coda: a chi è in viaggio verso Roma si consiglia di uscire a Chiusi Chianciano, seguire indicazioni per Fabro Scalo, Ficulle e strada provinciale Umbro Casentinese con rientro in autostrada ad Orvieto. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Valdichiana e rientrare ad Orte dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto è presente il Personale di Autostrade per l’Italia per segnalare ed agevolare il deflusso dei veicoli incolonnati».

Serio incidente stradale nella prima mattinata di venerdì lungo l’autostrada A1, in provincia di Terni, fra i caselli autostradali di Fabro ed Orvieto (km 430+400) in direzione Roma. Un’autovettura ha tamponato un mezzo pesante ed il conducente della prima – un lombardo di 55 anni – è rimasto incastrato fra le lamiere del veicolo: è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale di Perugia. Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla polizia Stradale di Orvieto e vedono in campo il 118 ed i vigili del fuoco di Orvieto. Chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Stradale.