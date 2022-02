Autobus a chiamata lungo le strade del Trasimeno

A partire da lunedì 28 febbraio ritorna al Trasimeno il servizio di trasporto pubblico a chiamata, che in questi anni ha riscosso un alto indice di gradimento tra residenti e turisti e per questo ora è esteso alle frazioni di Castiglione del Lago.

Spostarsi agevolmente sul territorio lacustre

Il servizio vuole essere una valida alternativa all’utilizzo dei mezzi privati: è rivolto a tutti i coloro che devono spostarsi nel territorio comunale. Le fermate saranno segnalate e collocate nelle piazze e nelle principali strade di collegamento.

Un aiuto ai più anziani

«La giunta ha ritenuto di determinare le tariffe – ha spiegato l’assessore ai trasporti Fabio Duca – tenendo conto della valenza sociale del trasporto pubblico nelle frazioni, sotto un duplice aspetto: dare un servizio alla fascia di popolazione più disagiata, quella anziana, tenuto conto che oltre il 27% della popolazione totale è rappresentato da ultrasessantacinquenni, che vivono, in molti casi, soli e che hanno bisogno di raggiungere il capoluogo per accedere ad una serie di servizi come banche, ospedale e uffici pubblici; potenziare un moderno servizio pubblico di trasporto in un territorio molto esteso, frammentato, dove, a fronte di una inevitabile concentrazione nel capoluogo dei servizi essenziali si vuole salvaguardare la vivibilità nelle frazioni, in quanto elementi cardine di identità territoriale».

I prezzi

Per il servizio nel capoluogo il prezzo passa da 1 a 1,50 euro a corsa, con la conferma dell’abbonamento ’10 corse’ a 10 euro. Per il nuovo servizio a chiamata nelle frazioni fino a 6 km dal capoluogo prezzo a 2 euro a corsa, mentre oltre ai 6 km il prezzo è di 2,50 euro con sconto per un secondo familiare di 0,50 euro. Per una migliore organizzazione è consigliata la prenotazione entro le 24 ore precedenti, per avere la priorità.

La società di gestione

A gestire i collegamenti l’impresa Ishtar società consortile di Perugia, attraverso la Gervasoni Autotrasporti: per le frazioni sarà attivo dal lunedì al venerdì (tranne i festivi) dalle ore 7:30 alle 13:30 con un bus a 9 posti; il servizio a chiamata nel capoluogo sarà svolto sempre con un bus a 9 posti dalle 8:30 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 19 di tutti i giorni (tranne i festivi) dal lunedì al sabato.