Incidente stradale lunedì mattina in via Gabelletta, nei pressi di strada di Rotale, a Terni. Un autocarro Fiat Ducato 14 ha tamponato una Fiat condotta da una donna e con a bordo due bambini. Quest’ultimi sono rimasti illesi mentre la donna è stata soccorsa del 118 e condotta in ospedale: le sue condizioni non sarebbero – fortunatamente – serie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale della I sezione territoriale e dell’ufficio incidenti.

