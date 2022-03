Autocisterna piena di Gpl si ribalta fra Massa Martana e Bastardo: chiusa la strada

Un’autocisterna piena di Gpl e della capienza di 25 mila litri, si è ribaltata su un fianco nel primo pomeriggio di martedì lungo la strada regionale 316, fra Massa Martana e Bastardo in provincia di Perugia. Si tratta di un incidente stradale autonomo in cui il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito: soccorso, è stato trasportato in ospedale al ‘San Giovanni Battista’ di Foligno dal 118 in codice giallo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco di Todi per le necessarie operazioni di messa in sicurezza. Atteso anche l’arrivo di personale del 115 da Roma, con il nucleo specializzato che procederà al travaso del Gpl prima del recupero del veicolo: l’operazione si preannuncia affatto breve.

