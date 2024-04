A1: brucia bisarca piena di Maserati fra Orvieto e Fabro

Traffico bloccato nel primo pomeriggio di martedì, dalle ore 15 circa, lungo l’autostrada A1 fra Orvieto e Fabro (chilometro 431 direzione Firenze) per l’incendio di una bisarca che trasportava autovetture nuove, tutte Maserati. L’incendio – riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni intervenuti con personale della centrale e del distaccamento di Orvieto – si è sviluppato in modo autonomo e non a causa di un incidente stradale. Decisivo anche l’ausilio di una squadra di vigili del fuoco di Pisa che transitava lungo l’autostrada e che si è fermata per spegnere il rogo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Stradale di Orvieto per la gestione della viabilità, oltre a personale di Autostrade per l’Italia.

Aggiornamento

Alle ore 15.50 circa la polizia Stradale orvietana rende noto che l’incendio è stato spento e che il traffico è ripreso su un’unica corsia. Iniziano a diminuire le code formatesi.