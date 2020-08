Avvelenato ‘Tommy’, il gatto adottato da Fontechiaruccia

Un gatto randagio adottato un po’ da tutti, buono e socievole, a cui non mancava mai un po’ di cibo. Che, come si dice, non dava un fastidio. Tommy, così lo avevano ribattezzatto a Fontechiaruccia, frazione di Montefranco, è morto avvelenato: lo hanno trovato mercoledì mattina sull’asfalto di via Leoni Sbarretti.

Grande il dispiacere di tutti coloro che lo avevano preso in simpatia e che, per non far cadere la cosa, hanno provveduto ad avvertire la Usl dell’accaduto. Non si tratta comunque dell’unico episodio del genere che avviene recentemente a Fontechiaruccia. Un paio di mesi fa due gatti che una casa invece ce l’avevano, hanno fatto la stessa fine. Qualche giorno fa, fra i residenti della zona c’è chi ha anche individuato dei bocconi dal colore sospetto, segnalando il fatto ai carabinieri forestali. Senza dimenticare che tentare di avvelenare gli animali, oltre ad essere un gesto di profonda inciviltà, è anche pericoloso per le persone, i bambini che frequentano le aree verdi e i loro familiari. E la situazione di Fontechiaruccia, in questo senso, qualche preoccupazione la desta.