Babygang in azione nel centro di Foligno: auto danneggiate

Non è la prima volta, non sarà l’ultima. Dopo l’ultimo weekend una persona è scesa in strada e ha trovato l’auto pesantemente danneggiata. Stavolta è capitato a una ragazza, in piazza delle Vergini. Il lunotto della sua Panda era in frantumi.

Atti vandalici

Non si trattava di un furto, ma di un atto vandalico senza altre finalità se non quella di creare danni per un gesto goliardico. E alla stessa ragazza la settimana scorsa avevano rovinato uno sportello mentre ad un’auto vicina era stato fatto saltare lo specchietto retrovisore. In queste ore le vittime si stanno rivolgendo ai carabinieri per le denunce, ma in tanti invocano l’installazione di telecamere di videosorveglianza.

Il precedente a Perugia, con tanto di video sui social