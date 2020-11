Badante si ubriaca e trascura gli anziani: denunciata alla polizia

Dove prendersi cura di due anziani 87enne, di cui uno allettato, ma quando i figli si allontanavano lei scendeva in cantina a bere e rimaneva tutto il tempo ubriaca. Per questo motivo una rumena di 44 anni è stata deferita dalla Polizia all’autorità giudiziaria per maltrattamenti.

La richiesta d’aiuto

Nell’abitazione è intervenuta la squadra volante, allertata dalle richieste d’aiuto di una famiglia che si è trovata di fronte ad uno spettacolo sconcertante: la donna è stata trovata in stato di semi incoscienza, dopo una notte alcolica, all’interno della sua camera, in mezzo a rifiuti, panni sporchi e oggetti sparsi. Nella stanza – raccontano gli agenti – c’era un fortissimo odore di alcol.

La denuncia

Quando le hanno chiesto come mai fosse a letto anziché accanto agli anziani, la rumena, ancora non presente a se stessa, rispondeva: «Oggi non mi va, ho bisogno di riposare». In effetti, quando gli agenti sono arrivati, lei aveva provato ad alzarsi ma senza riuscire a rimanere in piedi. Una volta identificata la donna ed appurato che a proprio carico pendevano precedenti di polizia come abbandono di incapaci, abbandono di minori, minacce e violazione di domicilio, veniva deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia.