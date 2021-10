Ballottaggi in Umbria: esulta il centrosinistra

Con i due ballottaggi per eleggere altrettanti sindaci umbri, vinti dal centrosinistra – Sisti a Spoleto e Secondi a Città di Castello -, fioccano le reazioni politiche.

SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

Bori (Pd): «Una giornata di festa. Importante inversione di tendenza»

Così il segretario regionale del Pd, Tommaso Bori: «Vince il centrosinistra, vincono coalizioni solide e plurali, vince il Partito Democratico con i candidati che ha scelto, vince il gioco di squadra. Oggi è una giornata di festa per le nostre comunità, a Città di Castello e Spoleto, e per l’Umbria che sceglie di cambiare. Abbiamo dimostrato che progetti credibili e ambiziosi, spirito di unità e apertura, sguardo lungo su una visione di sviluppo, sostenibilità, solidarietà sono la strada. E verso questa strada vogliamo portare l’Umbria. È iniziata una nuova fase – afferma Bori -, che segna un’importante ed evidente inversione di tendenza e che abbiamo accompagnato con umiltà, generosità, coraggio e impegno. Il Partito Democratico torna prima forza politica in tutte le città al voto. Questo è stato possibile anche perchè abbiamo caparbiamente voluto abbandonare tentazioni, in passato troppo a lungo coltivate, di autosufficienza e isolamento, scardinando la logica dei cartelli elettorali: ci siamo presentati con la voglia di cambiare il futuro e il Partito Democratico come architrave di colazioni vere. Un grande in bocca al lupo ai neo-sindaci Luca Secondi e Andrea Sisti, che ringrazio insieme a tutti coloro che si sono messi in gioco, a tutti i volontari, a tutti i militanti e i simpatizzanti del Pd, ai partiti, ai movimenti e ai civici con cui abbiamo condiviso la strada, e a tutti gli elettori per il credito di fiducia. Da oggi portiamo la responsabilità di compiere quanto ci siamo impegnati a fare: buona amministrazione e buona politica, fatta di ascolto e partecipazione per città più forti e una nuova prospettiva».

De Luca (M5s): «Ripartiamo da Spoleto. Falliscono le politiche della destra»

«Il Movimento 5 Stelle in Umbria è iniziato a Spoleto – afferma il capogruppo pentastellato in Regione, Thomas De Luca – e da Spoleto adesso riparte. Un grande in bocca al lupo al nuovo sindaco Andrea Sisti e ai neo consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Samuele Bonanni e Agnese Protasi. Non era un risultato scontato per noi che ci presentavamo con la necessità di ricostruire un percorso praticamente da zero. Siamo stati tra i primi a sostenere il progetto di Andrea Sisti a Spoleto, dopo la ferita del 2018 quando il simbolo del M5s non era presente alle elezioni. Da qui si costruiscono le basi per crescere come Movimento. Un ringraziamento a Luciana Bassini dopo un ballottaggio che l’ha vista protagonista di un appassionante testa a testa a Città di Castello fino all’ultimo voto. Un risultato significativo che dimostra come il Movimento 5 Stelle sia vivo ed in grado di camminare sulle proprie gambe, portando sulla scena politica proposte concrete e politiche che hanno come unico interesse quello dei cittadini. Il voto – osserva De Luca – dimostra il fallimento delle politiche della destra in Umbria e la bontà del modello progressista di centro sinistra sostenuto da Giuseppe Conte la cui presenza in Umbria è stata decisiva ai fini del risultato generale.

Paparelli (Pd): «Bene il centrosinistra unito»

Il consigliere regionale del Pd, Fabio Paparelli, parla di «vittorie nette del Pd e del centrosinistra aperto alla società civile, che confermano la bontà delle scelte dei candidati sindaci, il ruolo del Pd come perno della coalizione e il fallimento in Umbria di una destra priva di cultura di governo che sta portando alla deriva la Regione, Terni, Perugia, distruggendo la sanità e le politiche di welfare».

Italia Viva: «Aria nuova in Umbria»

Per IV a parlare è il coordinatore provinciale di Perugia, Nicola Preiti: «Riempie di soddisfazione la vittoria del centrosinistra nei ballottaggi di Spoleto e Città di Castello che, insieme ad Assisi, prevale in tutti comuni umbri con più di 15.000 abitant. Italia Viva ha contribuito ovunque a creare queste alleanze vincenti. I candidati di Italia Viva hanno ottenuto ottimi risultati e a Spoleto la nostra Manuela Albertella, è stata brillantemente eletta al consiglio comunale.

Ringraziamo comunque tutti i nostri candidati, anche quelli che non ce l’hanno fatta, ma che hanno portato un contributo decisivo alla affermazione complessiva. Bisogna mettere in campo una diverso metodo di governo per marcare la distanza da una destra che in troppe parti dell’Umbria sta dimostrando incapacità di governo, assenza di idee e prospettive. Il risultato elettorale nel complesso ci porta a tre riflessioni: le forze di centrosinistra sono in grado di lavorare insieme, produrre programmi e idee credibili, scegliere coandidati autorevoli; i populismi di destra e (presunta) sinistra hanno fatto il loro tempo; il M5S è quasi scomparso. Il dato dell’astensionismo non va sottovalutato, negativo per la democrazia e che politicamente sollecita il nostro impegno per coinvolgere le persone guardando ai loro problemi ed alle loro esigenze».