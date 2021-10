Città di Castello, Luca Secondi nuovo sindaco

Luca Secondi è il nuovo sindaco di Città di Castello. Sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da Pd, Socialisti, Sinistra per Castello e Civica per Secondi, ha avuto la meglio al ballottaggio su Luciana Bassini, quest’ultima appoggiata da Unione civica tiferno, Castello cambia, Sinistra civica progressista, M5s e CiviciX. Nessuno dei due aveva optato per apparentamenti ufficiali.

SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

Le percentuali



Secondi si è imposto con il 51,40% (8.077 voti) contro il 48,60% della Bassini (7.638). Hanno votato in 16.360 su un totale di 31.946 elettori (51,21%); ci sono 426 schede nulle, 216 bianche e 3 contestate. Alle elezioni del 3 e 4 ottobre Secondi aveva ottenuto il 33,63% delle preferenze (6.931 voti), mentre Bassini si era fermata al 23,53% (4.850 voti).